ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಮಯ, ಸೇತುವೆಗಳು ಶಿಥಿಲ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಚಾರ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್. ಚಿನಕೇಕರ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:01 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:01 IST
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಜ– ಕಾರದಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆಯು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ– ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯ ಅಮ್ಮನಬಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಇರಿಸಿ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ
Belagavi

