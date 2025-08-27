ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪೊಓಪಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ಚಿನಕೇಕರ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:11 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:11 IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪಿಓಪಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಲಾವಿದ
₹2 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ 20 ಕೆಜಿ ಪಿಒಪಿಯಿಂದ 6 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು 1 ಟನ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿಗೆ ₹ 6 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 300 ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ
ಪ್ರಕಾಶ ಹರಿಕುಂಬಾರ, ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ರೂಪಾ ಇಟ್ನಾಳೆ, ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
BelagaviGanesh Chaturthi

