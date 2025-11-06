ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಲಗಿ: ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರು

ಒಂದು ವಾರ ಪೂರೈಸಿದ ರೈತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ, ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:18 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:18 IST
ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು
Farmersprotest

