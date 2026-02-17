ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಮದುರ್ಗ | ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ‘ತೆರವು’ ತಂದಿಟ್ಟ ಸಂಕಟ!

ತಗಡಿನ ಶೆಡ್‌ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪಟ್ಟು, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮುಂದೆ ವಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಎಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟು
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:34 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:34 IST
ತಗಡಿನ ಶೆಡ್‌ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಿರುವ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳೆಪ್ಪಗೋಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರಾಮದುರ್ಗ
BelagaviFlood Effects

