ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಕೆಎಲ್ಇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ₹1.25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾವಿನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ₹ 1.25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವಿನೋದ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದರ್ಶನಕುಮಾರ ಬಿಳ್ಳೂರ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>