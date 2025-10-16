ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ

ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:44 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:44 IST
ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಂತ್ರೆ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಪೈಲ್ವಾನ್‍ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗದೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜಯ ಶಿಂತ್ರೆ ಅಮರ ಶಿಂತ್ರೆ ಮತ್ತಿತರರು ವಿತರಿಸಿದರು
