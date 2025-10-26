ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
belagavi
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ: ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕೇಂದ್ರ; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇಸರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:00 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:00 IST
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆಯರ ನೃತ್ಯರೂಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಕುಲವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 2500 ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಮೀನು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕ
Belagavi

