Video| ಟಿ20 ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಫೊಟೋಶೂಟ್: ಸಖತ್ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ

<p><strong>ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ:</strong> ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 (ಬುಧವಾರ)ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೊಟೋಶೂಟ್ ಸಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗೆ, 'ತಮಾಷೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ' ಎಂದು ತಲೆಬರಹ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಂಕೂ ಸಿಂಗ್, ಕುಲದೀಪ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. </p><p>ವಿಡಿಯೊ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಟಿ20 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸರಣಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. </p>. <p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಚಳಿಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು, ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, ನವೆಂಬರ್ 2, 6, ಮತ್ತು 8ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.45 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.</p>