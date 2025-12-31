ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:31 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:31 IST
ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಅಶೋಕ ಕೆಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ
ಮೋದಗಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ
ಮೋದಗಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ
BelagaviSugar cane

