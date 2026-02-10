ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪರಕನಹಟ್ಟಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್‌ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:39 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:39 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಕನಹಟ್ಟಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸಂಘದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ನಿಮಿತ್ಯ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Hukkeri

