ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂಕೇತ ಉರುಸ್: ಪೃಥ್ವಿ ಕತ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:41 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:41 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪೀರಾನೆಪೀರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸು ಬಹಾನಿ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾ ಅಲ್ಯೆಯವರ ಸಂದಲ್ ಹಾಗೂ ಉರುಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಹು.ಗ್ರಾ.ವಿ.ಸ.ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿ ಕತ್ತಿ ಗಲೀಪ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಿಸಿದರು.
urusBelagavi

