ಸಂಕೇಶ್ವರ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ

<p><strong>ಸಂಕೇಶ್ವರ:</strong> ಪವನ ಕಣಗಲಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಪತಂಗೋತ್ಸವ-2026'ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಜಕ ಪವನ ಕಣಗಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>7ನೇ ವರ್ಷದ ಪತಂಗೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋವನ್ನು ಗಾಳಿಪಟ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಿದಿರಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟ ವಿತರಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜನವರಿ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಕೊಳಲಗುತ್ತಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ 'ಪತಂಗೋತ್ಸವ-2026'ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ರಕಲೆ, 3 ರಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಣ್ಣಿದಾಂಡು, ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬುಗುರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಗೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಗಾಳಿಪಟ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹10,000 ದ್ವಿತೀಯ ₹5,000 ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ₹3,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಪಟ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪತಂಗೋತ್ಸವದ ವಿಜೇತರಿಗಾಗಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಒಟ್ಟು ₹51,000 ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. <a target="_blank">9663923347</a> ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ <a target="_blank">9845750583</a> ಹಾಗೂ <a target="_blank">9343751143 </a>ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. </p>.<p>ಆಯೋಜಕ ಪವನ ಕಣಗಲಿ, ಬಿದಿರಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಶಂಕರ ಸಪಾಟೆ, ಮಾರುತಿ ಸಪಾಟೆ, ಗಾಳಿಪಟ ವಿತರಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಮಾನೆ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಶಿಂಧೆ ಇದ್ದರು.</p>