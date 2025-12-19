ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಸವದತ್ತಿಯ 35 ಹಳ್ಳಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲಕ್ಕೆ: ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ತಿರುವು

ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belagavisavadattibailahongal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT