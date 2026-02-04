ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಸವದತ್ತಿ | ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಶಂಕೆ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:34 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ
ಈರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ
Murder Case
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT