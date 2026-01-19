ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ| ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ: ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಕರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:38 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:38 IST
ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಉರ್ದು ಭಾಷಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ
ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಬಳಗಾಮಟ್ಟಿ 
Belagaviprotest

