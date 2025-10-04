ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗ್ರಾಮೀಣರ ಆಶಾಕಿರಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಸ್ಥೆ

ಇಂದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಭಾಗಿ
ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:32 IST
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ
ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ₹60.23 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಸಿ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನ ನೀಡಿದೆ
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Belagavi

