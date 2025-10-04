Ind vs WI 1st Test: 448 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ಡಿಕ್ಲೇರ್: 286 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 448 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. 286 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದೆ. </p>.ಶತಕಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್.<p>ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ವರ್ತನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 162 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (100), ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ (125) ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (ಅಜೇಯ 104) ರನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 448 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. </p>.ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಸಿರಾಜ್ –ಬೂಮ್ರಾ ‘ಜೊತೆಯಾಟ’ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ವಿಂಡೀಸ್ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>