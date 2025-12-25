ಮೂಡಲಗಿ: ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

<p><strong>ಮೂಡಲಗಿ:</strong> ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪೆನೋಸಿಸ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಸುಳೆಗೆ ಮೂಡಲಗಿಯ ಪಾಟೀಲ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಮಾರುತಿ ಮೇದಾರ್, ಡಾ.ಸಂಜು ತೇಲಿ, ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ, ಡಾ.ಪದ್ಮಾ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಗು ಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಲು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಶುವಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಲೋರಸ್ ಎಂಬ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಕವಾಟವಿದ್ದು, ಇದು ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾಯು ಅಸಹಜವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ, ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಿರಿದಾಗುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕರುಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ವಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪೆನೋಸಿಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂರ್ಪಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ವಿಶಾಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>