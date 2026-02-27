‘ಯುಕ್ತಿ–2026’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ(ವಿಟಿಯು) ಜ್ಞಾನಸಂಗಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫೆ.27, 28ರಂದು ‘ಯುಕ್ತಿ–2026’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>27ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯರಾದ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂಥೆರೊ, ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ, ನಟರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತರುಣ ಸುಧೀರ್ ಆಗಮಿಸುವರು. ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನದ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದುಷಿ ವೀಣಾ ಶ್ರೀವಾಣಿ(ಸತ್ಯವಾಣಿ) ಅವರು ವೀಣಾ ವಾದನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಎರಡನೇ ದಿನದ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಾಕ್ಕರ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಷೋ, ಟೆಕ್ನೋ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿವೆಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>