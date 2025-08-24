ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೊಸಟ್ಟಿಯ ವಾರಕರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ

ವಿಠ್ಠಲನ ಭಕ್ತಿ ಮರೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಅಖಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ
ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:47 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನನ್ನ ತವರೂರು ಹೊಸಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಿಂಡಿ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈಗ ಬಂದಿರುವೆ
– ಡಾ.ಪರುಶರಾಮ ನಾಯಿಕ ಕರ್ನಲ್‌ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ತೇಜ್‌ಪುರ ಅಸ್ಸಾಂ
Belagavi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT