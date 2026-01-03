ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಸವದತ್ತಿ: ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:15 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ದಂಡು
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ದಂಡು
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ರೂಪಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ.

ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ರೂಪಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ.

Belagavi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT