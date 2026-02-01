ಏಳುಕೊಳ್ಳದ ನಾಡಲ್ಲಿ ‘ಎತ್ತಿನಬಂಡಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ’

<p><strong>ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡ (ಬೆಳಗಾವಿ):</strong> ಕುಂಕುಮ–ಭಂಡಾರ ಜಾತ್ರೆ, ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡದ ಭಾರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜಾತ್ರೆ ‘ಎತ್ತಿನಬಂಡಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ’ ಎಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಭಕ್ತರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲೂ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಂದು ನಡೆಯುವ ಭಾರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಕ್ತರು ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಡಿಗಳ ಸಾಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, 15 ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಯಾವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಈ ಖುಷಿ ಸಿಗದು’ ಎಂದು ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಂದಿಯ ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೂಲಿಮನಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಭಕ್ತರು ಟಂಟಂ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತಿತರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 15ರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತ ಬಂಡಿಗಳು ಬಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು ಹರಡಲಿವೆ.</p>.<p><strong>‘48 ಚಕ್ಕಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ’ </strong></p><p>‘ಎಷ್ಟೇ ಸಿರಿವಂತರಿರಲಿ ಬಡವರಿರಲಿ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲೇ ತಪ್ಪದೆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 48 ಚಕ್ಕಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಬಿಯ ರೈತರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆಯಾ ಮಾರ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನದಿದಂಡೆ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಭಕ್ತ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>