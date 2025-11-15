ಮೂಡಲಗಿ| ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಯೋಗಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂಣಂ 

<p><strong>ಮೂಡಲಗಿ:</strong> ‘ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು’ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೂಡಲಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೋಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ 9 ವರ್ಷದ ಪೋರಿ ಪೂಣಂ ಕಂಬಾರ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಸಲಿಸಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಲಿಖಿರಾಸನ, ಪದ್ಮವೃಚ್ಛಿಕಾಸನ, ಹಸ್ತಮುಕ್ತ ವೃಚ್ಛಕಾಸನ, ವಾಮದೇವಾಸನಗಳಂತ ಕಠಿಣ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಬಳೋಬಾಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಾಗ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾದ ಪೂಣಂ ಯೋಗಾಸನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಮೂರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡೂ ಹೊತ್ತು ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂಣಂಗೆ ಯೋಗಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸಪ್ಪ ಬಡವಣ್ಣಿ. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಂದೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ಪೂಣಂಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>