ಏರೊ ಇಂಡಿಯಾ 2021: 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್' ಚಿತ್ತಾರದೊಂದಿಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2021ರ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೂರು ಎಂಐ–17 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ನೀಲಾಂಬರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಬರುವ ಮೂಲಕ ಏರೊ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವು.

ಯಲಹಂಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್‌ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿದೆ.

ರಫೇಲ್‌ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ.

ವಾಯುಪಡೆಯ ‘ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್‌’ ಹಾಗೂ ‘ಸಾರಂಗ್‌’ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಬಿ 1ಐಬಿ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್‌ ಬಾಂಬರ್‌ ವಿಮಾನ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು.

ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 21 ಭಾರತದ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೀಡುವ ಬಹುಮುಖಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏರೋ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

Despite the constraints caused by the global pandemic, I am pleased to see such a large number of participants in this year’s event. It is coming from the world’s leading nations in the field of military and aviation: Defence Minister Rajnath Singh at Aero India show in Bengaluru pic.twitter.com/r2l07Z6wXL — ANI (@ANI) February 3, 2021

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 80 ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸೇವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು 55 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 540 ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

We've taken steps to strengthen our security apparatus. Domestic manufacturing of bigger &complex defence platforms has now become focus of our policy under 'Atmanirbhar Bharat Abhiyan'.We plan to spend 130 Billion Dollar on military modernization in next 7-8 yrs:Defence Minister — ANI (@ANI) February 3, 2021

ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾವು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಈಗ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 7-8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 130 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

The Government of India has enhanced FDI in Defence Sector up to 74% through the Automatic Route and 100% through the Government route, which would act as a catalyst for foreign players to invest in India: Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru pic.twitter.com/qu2uCpmqfq — ANI (@ANI) February 3, 2021

ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಉಕ್ರೇನ್, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಕೊಮರೊಸ್ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಡಿಐ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಶೇ 74 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಶೇ 100 ರಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved borders. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs: Defence Minister Rajnath Singh — ANI (@ANI) February 3, 2021

ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಅನೇಕ ರಂಗಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊರಿಸುವ ಉಗ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved borders. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs: Defence Minister Rajnath Singh — ANI (@ANI) February 3, 2021

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೊ ಲೈವ್‌–

ಉಚಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ

‘ಏರೊ ಇಂಡಿಯಾ 2021’ ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಂಗಿನಾಟಗಳ ‘ಝಲಕ್‌’ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಉಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು