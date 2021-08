ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ತಮಿಳುನಾಡು ಶಾಸಕರ ಸಂಬಂಧಿ ಸೇರಿ 7 ಜನರ ದುರ್ಮರಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಏಳು‌ ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸೂರಿನ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಿಂದು, ಇಶಿತಾ (21), ಡಾ. ಧನುಶಾ (21), ಕೇರಳದ ಅಕ್ಷಯ್ ಗೋಯಲ್, ಹರಿಯಾಣದ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರೋಹಿತ್ (23) ಮೃತರು. ಇದರಲ್ಲಿ‌ ಒಬ್ಬ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

'ಮಂಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ‌ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿದ್ದ ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಕಾರು, ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ‌ ನುಗ್ಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಆಡಿಗೋಡಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Karnataka: Seven people killed in a car accident in Koramangala area of Bengaluru in the wee hours of Tuesday, as per Adugodi Police Station pic.twitter.com/GTcob09pG4

