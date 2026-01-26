ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಕುಂದು ಕೊರತೆ: ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಬಲ್‌ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿ
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೃಹತ್‌ ಕೊಳವೆ
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿ 
ನಾಗರಬಾವಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗಿರುವುದು
