ಬೆಂಗಳೂರು: ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಪೀಣ್ಯ,ದಾಸರಹಳ್ಳಿ:</strong> ಮಲ್ಲಸಂದ್ರದ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ಮೂಲತಃ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯವರು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಚೇಳುಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸಮೀಪದ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುವ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವಿರುವ ಈ ದೇವರನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>