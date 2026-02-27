ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
65 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ: ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಜಲಮಂಡಳಿ

ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:40 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:40 IST
ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಡಾ.ರಾಮಪ್ರಸಾತ್‌ ಮನೋಹರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ
ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಪ್ರಸಾತ್‌ ಮನೋಹರ್‌

ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಪ್ರಸಾತ್‌ ಮನೋಹರ್‌

ಯಾವ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ?
ಜಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಂಜಯನಗರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಗವಾರ ಹೊರಮಾವು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ಬೈರಸಂದ್ರ ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್‌ ಜೆ.ಸಿ. ನಗರ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ ಕೆ.ಆರ್‌. ಪುರ ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ನಗರ ಶಂಕರಮಠ ಗಾಯತ್ರಿನಗರ ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗಾಂಧಿನಗರ ದಯಾನಂದನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ವೃಷಭಾವತಿ ನಗರ ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅಗರ ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ ವಿಜಯನಗರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ನಾಗರಬಾವಿ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಛಲವಾದಿಪಾಳ್ಯ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೋರಮಂಗಲ ಶ್ರೀನಗರ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗಿರಿನಗರ ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಕರಿಸಂದ್ರ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನಗರ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್‌ ಸಾರಕ್ಕಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್‌ ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಕೋಣನಕುಂಟೆ.
