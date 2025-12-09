ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ 3 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊದ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಲ್ದಾಣ ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಎರಡು ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ(ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು 33 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 32 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹೊಂದಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಳಿಗಳು 29 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಹಂತ 3 ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ (32.3 ಕಿಮೀ) ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕೆಂಪಾಪುರಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನ್(12.15 ಕಿಮೀ) ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು 37.1 ಕಿಮೀ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರೊ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ಆರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದು ರೈಲು ಹಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>