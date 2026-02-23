ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಆರಂಭ ಆಗದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ: ಜಲಮಂಡಳಿ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ( ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ದೂರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಜಲಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.