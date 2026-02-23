ಬೆಂಗಳೂರು | ‘ಲೆಫ್ಟ್‌ ಫ್ರೀ’ಯಾದರೆ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇನ್ಫ್ರಾ ಕೈಜೆನ್ ವರದಿ

‘ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ’
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ವಾಹನಗಳು ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮೂರು ಕಡೆ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ನಂತರ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಡೆಗೆ ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆದು ವಾಹನಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇನ್ಫ್ರಾ ಕೈಜೆನ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.