ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:44 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ: BJP ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ CID ತಂಡ
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ: BJP ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ CID ತಂಡ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಜಗ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ, ನಾಲ್ವರು ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಜಗ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ, ನಾಲ್ವರು ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮತ್ತೆ ರೌಡಿಪಟ್ಟಿಗೆ ಜಗ್ಗ
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮತ್ತೆ ರೌಡಿಪಟ್ಟಿಗೆ ಜಗ್ಗ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು | ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ: ಜಗದೀಶ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು | ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ: ಜಗದೀಶ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರ
bengaluruMurder CaseCrime Newsbyrathi basavaraj

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT