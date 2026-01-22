ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಬಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್‌ಗೆ ₹244 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕತ್ತರಿ

5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ; ಮಾರ್ಚ್‌ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹382.72 ಕೋಟಿ ವರ್ಗಾಹಿಸಲು ಆದೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಅನುದಾನ ಕಡಿತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
-ಕರೀಗೌಡ, ಸಿಇಒ ಬಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್‌
bengaluruGreater BengaluruGreater Bengaluru Authority

