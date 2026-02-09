ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪಾಡ್‌ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಚನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:45 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:45 IST
