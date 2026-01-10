ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್‌ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಪತಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪತ್ನಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 16:33 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 16:33 IST
High Courtcase

