ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ,ಹೀಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಸಾಯಬೇಕೆ?:ಸಹಕೈದಿಗಳ ಜತೆ ಕೂಗಾಡಿದ ದರ್ಶನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜೈಲಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವರದಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಕೋಪಗೊಂಡು ಸಹ ಕೈದಿಗಳ ಜತೆ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಾಯುವಿಹಾರ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಜೈಲಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಜೈಲಿನ ಟಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಹ ಕೈದಿಗಳು ದರ್ಶನ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ದರ್ಶನ್, 'ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ, ಹೀಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಸಾಯಬೇಕೆ?' ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>