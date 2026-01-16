<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಡಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಧಾತು ಬೊಂಬೆಗಳ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಜನವರಿ 9, 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಬೊಂಬೆ ಕಲಾವಿದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಭಾಷೆ, ದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದರೂ ಸೂತ್ರದ ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದ ದೃಶ್ಯವೇ ಉತ್ಸವದ ಸೌಂದರ್ಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>