ನಾಯಿ ಕಡಿತ: ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುಗತಿ 

ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿ * ರೇಬಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ 31 ಸಾವು
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:35 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:35 IST
Bangaloredog bite

