ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಊರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರತೀಕ: ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಮುನಿರಾಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 15:38 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 15:38 IST
ಬೆಲ್ಮಾರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಮಾರ್ ಬಡಾವಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
program

