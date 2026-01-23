ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೆಬ್ಬಾಳ–ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೆಟ್ರೊಗೆ ಬೇಕು ವೇಗ

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ: ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮೆಟ್ರೊ ಆರಂಭಗೊಂಡರೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಸಮಯ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಿ
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಥಣಿಸಂದ್ರ ನಿವಾಸಿ
MetroBengalore

