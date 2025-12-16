ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುವು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ 58 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃರಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದ 58 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸಮಿತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ‘ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಅರಿವು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸಮಿತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>