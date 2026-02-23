ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜೇನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ:ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:57 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:57 IST
ಎಸ್.ವಿ. ಸುರೇಶ
‘ಯಂತ್ರದ ಬೆಲೆ ₹7 ಕೋಟಿ’
‘ಎನ್ಎಂಆರ್ ಯಂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ₹6 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹7 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಎನ್‌ಎಂಆರ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಜಿಕೆವಿಕೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ವಿ. ಸುರೇಶ ತಿಳಿಸಿದರು. 
HoneylabBengaluru Agriculture University

