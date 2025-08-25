ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಯಂತ್ರ

ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ *ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:43 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:43 IST
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಸದ್ಯ ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಡಾ.ಟಿ. ನವೀನ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
