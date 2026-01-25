ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಯಲಹಂಕ | ಮಾಹೆಥಾನ್‌ ಓಟ: ಉತ್ಸಾಹದ ನೋಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 17:55 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 17:55 IST
ಯಲಹಂಕದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾಹೆಥಾನ್‌-2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಎಸ್‌.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್‌, ಶಾಸಕ, ಯಲಹಂಕ
‘ಮಾಹೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್’ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಓಟದ ಸಡಗರ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ:ರಂಜು ಪಿ
Marathon

