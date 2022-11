ಮೂರು ದಿನಗಳ 'ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ 2022': ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಳೆ (ಬುಧವಾರ) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ 2022: ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ 4ರ ವರೆಗೆ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕುಮಾರ್‌ ಮಂಗಲಮ್‌ ಬಿರ್ಲಾ, ಸಜ್ಜನ್‌ ಜಿಂದಾಲ್‌ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್‌ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

#BuildForTheWorld

Hon'ble @PMOIndia will inaugurate #InvestKarnataka2022 - Global Investors Meet (virtually). The #inauguration ceremony will begin at 10:00 am on 2nd November 2022.

Visit https://t.co/GHQqFn7z9o for more details. #InvestinKarnataka @CMofKarnataka pic.twitter.com/FAayVdGV6W

— Invest in Karnataka (@investkarnataka) October 30, 2022