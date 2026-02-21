ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಹರಾಜು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ₹437 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಫೆ.21ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಯಾ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಯಾವ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ?</p>.<p>ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ;ಆಸ್ತಿಗಳು;ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ</p>.<p>ಪೂರ್ವ;1,615; ₹119.90 ಕೋಟಿ</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ;1,504; ₹84.23 ಕೋಟಿ</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ;1,398; ₹81.26 ಕೋಟಿ</p>.<p>ಉತ್ತರ;1,156; ₹79.83 ಕೋಟಿ</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ;1,347; ₹72.30 ಕೋಟಿ</p>.<p>ಒಟ್ಟು;7,020; ₹437.55 ಕೋಟಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>