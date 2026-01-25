ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ರಾಜ್ಯದ 27 ಮಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 15:38 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 15:38 IST
ರಂಗಪ್ಪ ಟಿ.
ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋರ್
ಅಮಿತ್‌ ಸಿಂಗ್
ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್
ಸವಿತಾ ಎಸ್.
ಎಂ.ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ
ಎನ್.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್
ರಾಜ ಇಮಾಮ್ ಖಾಸಿಂ ಪಿ
ಸಿ.ಎ.ಸೈಮನ್
ಹಣಮಂತರಾಯ ಎಸ್.
ಮಹಮದ್ ಎಂ.ಎ.
ಸಿ.ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ
ಮಹಮದ್ ರಫೀಕ್ ಎಂ.ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕೆ. ಬ್ಯಾಕೋಡ್
ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಿ
ವೈಲೆಟ್‌ ಫೆಮಿನ
ಶಕುಂತಲ ಎಚ್.ಕೆ.
ಹರ್ಷ ನಾಗರಾಜ್
ಸಿದ್ದರಾಜು ಜಿ
ಎಚ್‌.ದೊಡ್ಡಈರಪ್ಪ
ಬಸವರಾಜ್ ಮ್ಯಾಗೆರಿ
ಕೆ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ
ಗುರುಸ್ವಾಮಿ
ಅರುಣ್ ಸಿ. ನಾಯಕ್
PoliceAward

