ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅರಳಲು ಆಟ ಸಹಕಾರಿ: ಲೇಖಕಿ ರೋಹಿಣಿ ನಿಲೇಕಣಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅರಳಲು ಆಟಗಳು ಸಹಕಾರಿ. ಅವರಿಗೆ ತೋಚಿದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪಾಲಕರು ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ರೋಹಿಣಿ ನಿಲೇಕಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಏಕ್ಸ್ಟೆಫ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ' ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರಿಗೆ ತೋಚಿದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಆಟವು ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ನರವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟವು ಮಿದುಳಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕೌಶಲವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಬೇಕಿದೆ. ಆಟಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಏಕ್ಸ್ಟೆಪ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ದೀಪಿಕಾ ಮೊಗಿಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>