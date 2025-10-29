ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದರ್ಗಾ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್‌ಗೆ 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಅ.31ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಗಮ–2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:14 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:14 IST
ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ.ಕಪ್ಪಣ್ಣ
ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್‌
