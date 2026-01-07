ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ತಯಾರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಡಿಎಸ್ಎಟಿ-1 ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಡಿಎಸ್ಯು) ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೊದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ–ಸಿ62 ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಟಲ್ ಇನ್ನೊವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್– ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಎಐಸಿ–ಡಿಎಸ್ಯು) ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಒದಗಿಸಿರುವ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಎಸ್ಎಟಿ ಉಪಗ್ರಹವು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ (ವಿವಿಧ ತರಂಗಾಂತರ, ರೇಡಿಯೊ ಬ್ಯಾಂಡ್) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ‘ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್’ನಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು (ಎಸ್ಎಂಎಸ್) ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಸಾಗರ್, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಡಿಎಸ್ಎಟಿ–1 ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಇಸ್ರೊ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಎಸ್ಎಟಿ–1 ಕರ್ನಾಟಕದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ‘ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೀತಿ 2024–2029’ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. <br /><br />ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಿ.ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ರ ಸಾಗರ್, ‘ಉಡಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ‘ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್’ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ, ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಐಎನ್–ಎಸ್ಪಿಎಸಿಇ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಜನಾರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಎಐಸಿ–ಡಿಸಿಯು ಸಿಇಒ ವಿನೋದ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>